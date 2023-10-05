На совместных тактических учениях "Хазри-2023" отработаны действия по очередным эпизодам

На совместных тактических учениях "Хазри-2023" с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана, а также делегации ВМС Исламской Республики Иран в качестве наблюдателей, отрабатываются действия по очередным эпизодам.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ходе учений были выполнены задачи по освобождению захваченного террористическими группировками острова подразделениями морского спецназа и морской пехоты.
Военнослужащие ВМС Азербайджана и Казахстана продемонстрировали высокий профессионализм в выполнении поставленных задач.