На Сарыбаба обезврежены противопехотные мины армянского производства

В северном направлении высоты Сарыбаба обнаружено минное поле.
Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, 21 ноября обнаружено минное поле, усеянное противопехотными минами, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.
В результате проведенных на территории мероприятий обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают мероприятия по разминированию наших территорий, добавили в Минобороны.