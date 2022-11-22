На Сарыбаба обезврежены противопехотные мины армянского производства

В результате саперных работ, проведенных инженерно-фортификационными подразделениями Азербайджанской армии, 21 ноября на северном направлении вершины Сарыбаба обнаружено поле, усеянное противопехотными минами, заложенными незаконными армянскими вооруженны

В северном направлении высоты Сарыбаба обнаружено минное поле.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, 21 ноября обнаружено минное поле, усеянное противопехотными минами, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В результате проведенных на территории мероприятий обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают мероприятия по разминированию наших территорий, добавили в Минобороны.