На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана

На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, состоялась церемония поднятия флага Азербайджана.

На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, состоялась церемония поднятия флага Азербайджана.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС).

В целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, 23 апреля в 12:00 подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.

Об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.