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На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей

На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей На военном параде в Ханкенди было продемонстрировано огромное табло с номерными знаками автомобилей и техники, взятых в качестве трофеев у членов армянских вооруженных формирований, незаконно размещенных на территории Азербайджана.
Армия
8 ноября 2023 г. 13:31
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей

На военном параде в Ханкенди было продемонстрировано огромное табло с номерными знаками автомобилей и техники, взятых в качестве трофеев у членов армянских вооруженных формирований, незаконно размещенных на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, табло, на котором большими буквами написано слово ZƏFƏR (Победа), было размещено на военной технике, принадлежащей Вооруженным силам Азербайджана.

Грузовой автомобиль с табло проехал перед Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым на площади во время парада.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndidəki paradda erməni hərbi avtomobillərinin nömrələrindən hazırlanan lövhə nümayiş etdirilib

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