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На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника

На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника На военном параде в Ханкенди были продемонстрированы танки и техника, взятые в качестве трофеев у членов незаконных армянских вооруженных формирований.
Армия
8 ноября 2023 г. 14:08
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника

На военном параде в Ханкенди были продемонстрированы танки и техника, взятые в качестве трофеев у членов незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, трофейные танки и техника были продемонстрированы на центральной площади во время парада.

Отметим, что 8 ноября в Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в параде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidəki paradda ermənilərdən hərbi qənimət kimi götürülən tank və texnikalar nümayiş etdirilib

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