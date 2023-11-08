На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника

На военном параде в Ханкенди были продемонстрированы танки и техника, взятые в качестве трофеев у членов незаконных армянских вооруженных формирований.

На военном параде в Ханкенди были продемонстрированы танки и техника, взятые в качестве трофеев у членов незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, трофейные танки и техника были продемонстрированы на центральной площади во время парада.

Отметим, что 8 ноября в Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в параде.