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На освобожденных землях введена в эксплуатацию воинская часть модульного типа

На освобожденных землях введена в эксплуатацию воинская часть модульного типа Продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях, проводимые по указанию пре
Армия
23 июня 2021 г. 17:00
На освобожденных землях введена в эксплуатацию воинская часть модульного типа
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Продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях, проводимые по указанию президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Как сообщили Report в Минобороны, в целях организации служебно-боевой деятельности и обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями, введен в эксплуатацию очередной пункт размещения модульного типа, оснащенный современным оборудованием и состоящий из устройств различного назначения.

Выступивший на церемонии открытия командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов отметил, что в сооружениях модульного типа, которые удовлетворят необходимые потребности военнослужащих, предусмотрены оружейная комната, общежитие, столовая, кухня и банно-санитарные узлы. В то же время в комплексе созданы служебные помещения для офицеров и гизиров, медпункт, продовольственный склад для хранения запаса продуктов питания, вещевой склад, электрогенераторы на дизельном топливе, котельная, сушилка, предусмотрены надлежащие условия для организации и ведения боевого дежурства и службы войск на высоком уровне.

Было отмечено, что благодаря закупленному новому мобильному оборудованию личный состав будет бесперебойно обеспечиваться горячим питанием и бытовыми услугами.

Соответствующие работы по возведению новых дорог, подведению линий электропередач, водо- и газопроводов к воинским частям, позициям и постам, дислоцированным на освобожденных территориях, организации боевого дежурства и службы войск, а также строительство новых воинских частей модульного типа продолжаются в плановом порядке.

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Версия на английском языке ФотоAnother new modular military unit commissioned in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilən ərazilərdə daha bir yeni hərbi hissə istifadəyə verilib - VİDEO

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