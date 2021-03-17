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На освобожденных землях построены новые продовольственные склады для военных

На освобожденных землях построены новые продовольственные склады для военных Склады введены в эксплуатацию для обеспечения личного состава свежей и калорийной пищей
Армия
17 марта 2021 г. 12:28
На освобожденных землях построены новые продовольственные склады для военных
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По поручению Верховного главнокомандующего в целях усиления снабжения личного состава продуктами питания, свежими овощами и другой сельскохозяйственной продукцией на освобожденных территориях были построены и сданы в эксплуатацию новые продовольственные склады.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

По информации, продукты, хранящиеся на этих складах, введенных в эксплуатацию для обеспечения личного состава свежей и калорийной пищей в течение года, доставляются в воинские части, дислоцированные на разных направлениях, для усиления снабжения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilən ərazilərdə hərbçilər üçün yeni ərzaq anbarları tikilib

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