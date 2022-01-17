На освобожденных землях обеспечивается бесперебойное передвижение войск

В настоящее время к позициям подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных в горных и труднопроходимых районах, прокладываются новые пути для обеспечения снабжения.

В настоящее время к позициям подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных в горных и труднопроходимых районах, прокладываются новые пути для обеспечения снабжения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Для поддержки боеспособности войск в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах на высоком уровне, в том числе бесперебойного обеспечения подразделений, Инженерные войска Азербайджанской армии продолжают работы по поддержанию дорог в надлежащем состоянии, очистке от снежного покрова, а также подводят новые пути к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых районах для обеспечения снабжения", - говорится в заявлении.