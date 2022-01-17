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На освобожденных землях обеспечивается бесперебойное передвижение войск

На освобожденных землях обеспечивается бесперебойное передвижение войск В настоящее время к позициям подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных в горных и труднопроходимых районах, прокладываются новые пути для обеспечения снабжения.
Армия
17 января 2022 г. 11:53
На освобожденных землях обеспечивается бесперебойное передвижение войск
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В настоящее время к позициям подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных в горных и труднопроходимых районах, прокладываются новые пути для обеспечения снабжения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Для поддержки боеспособности войск в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах на высоком уровне, в том числе бесперебойного обеспечения подразделений, Инженерные войска Азербайджанской армии продолжают работы по поддержанию дорог в надлежащем состоянии, очистке от снежного покрова, а также подводят новые пути к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых районах для обеспечения снабжения", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке MN Kəlbəcər və Laçında dislokasiya olunan qoşunların durumunu açıqlayıb

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