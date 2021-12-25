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На освобожденных землях обеспечен высокий уровень несения боевого дежурства

На освобожденных землях обеспечен высокий уровень несения боевого дежурства По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий подразделений, несущих боевое дежурство на осво
Армия
25 декабря 2021 г. 11:51
На освобожденных землях обеспечен высокий уровень несения боевого дежурства

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий подразделений, несущих боевое дежурство на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Приняты все надлежащие меры для дальнейшего повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу в суровых климатических условиях, на территориях со сложным рельефом, а также для поддержания высокого уровня боеготовности.

Военнослужащие обеспечены продовольствием и теплой одеждой в соответствии с предусмотренной нормой. Для образцовой службы личного состава подразделений, несущих боевое дежурство, служебные помещения в комплексах модульного типа оснащены мебелью, санитарными узлами современного типа, сушилками, медпунктом, продовольственным складом для хранения запаса продуктов, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами для бесперебойного электроснабжения.

Планомерно осуществляются мероприятия, направленные на бесперебойное обеспечение наших военнослужащих свежей, высококалорийной едой, организацию высокого уровня социально-бытовых условий и службы войск.

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Версия на английском языке High-level combat duty ensured in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə döyüş növbətçiliyi yüksək səviyyədə aparılır

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