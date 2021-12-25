На освобожденных землях обеспечен высокий уровень несения боевого дежурства

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий подразделений, несущих боевое дежурство на осво

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий подразделений, несущих боевое дежурство на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Приняты все надлежащие меры для дальнейшего повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу в суровых климатических условиях, на территориях со сложным рельефом, а также для поддержания высокого уровня боеготовности.

Военнослужащие обеспечены продовольствием и теплой одеждой в соответствии с предусмотренной нормой. Для образцовой службы личного состава подразделений, несущих боевое дежурство, служебные помещения в комплексах модульного типа оснащены мебелью, санитарными узлами современного типа, сушилками, медпунктом, продовольственным складом для хранения запаса продуктов, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами для бесперебойного электроснабжения.

Планомерно осуществляются мероприятия, направленные на бесперебойное обеспечение наших военнослужащих свежей, высококалорийной едой, организацию высокого уровня социально-бытовых условий и службы войск.