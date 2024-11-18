На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 155 мин

На освобожденных территориях Азербайджана с 11 по 17 ноября обнаружены и обезврежены 29 противотанковых мин, 126 противопехотных мин и 483 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 972,6 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.