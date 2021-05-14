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На освобожденных территориях введены в эксплуатацию 20 воинских частей

На освобожденных территориях введены в эксплуатацию 20 воинских частей По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в рамках работ, проводимых в сфере повышения боевой готовности и дальнейшего улучшения соц
Армия
14 мая 2021 г. 12:51
На освобожденных территориях введены в эксплуатацию 20 воинских частей

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в рамках работ, проводимых в сфере повышения боевой готовности и дальнейшего улучшения социально-бытовых условий личного состава азербайджанской армии, побывал в воинских частях, находящихся на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Министр обороны проверил обеспечение подразделений и уровень боеготовности личного состава, а также поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.

В ходе осмотра новых войсковых частей министру обороны было доложено, что в целях организации служебной и боевой деятельности, а также обеспечения надлежащих бытовых условий для личного состава до сегодняшнего дня на различных направлениях были введены в эксплуатацию 9 воинских частей модульного типа и 11 воинских частей контейнерного типа.

Ознакомившись с ходом строительных работ, проводимых в воинских частях, министр обороны дал указания по их качественному выполнению и завершению в кратчайшие сроки.

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