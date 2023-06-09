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На освобожденных территориях сданы в эксплуатацию новые военные объекты

На освобожденных территориях сданы в эксплуатацию новые военные объекты 9 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с условиями, созданными в нескольких нововведенных в эксплуатацию пунктах размещения на освобожденных от оккупации территориях
Армия
9 июня 2023 г. 15:04
На освобожденных территориях сданы в эксплуатацию новые военные объекты

9 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с условиями, созданными в нескольких нововведенных в эксплуатацию пунктах размещения на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по улучшению условий службы и социально-бытовых условий личного состава, вводятся в эксплуатацию новые военные объекты, отвечающие современным стандартам.

Министру обороны было доложено, что для военнослужащих, несущих службу на территориях со сложным рельефом, созданы условия, соответствующие современным требованиям. Пункты оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих. Здесь предусмотрены оружейная комната, казарма, столовая, кухня, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарный узел и генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения территории.

Генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил условия, созданные в пункте размещения для личного состава.

На встрече с военнослужащими министр поинтересовался их нуждами и довел до сведения задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным плавнокомандующим Вооруженных силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией. Говоря о работе по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, проводимой благодаря вниманию и заботе главы нашего государства, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что эта работа будет продолжена и впредь.

В заключение министр обороны дал конкретные поручения по организации боевого дежурства, повышению боеспособности войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоNew military facilities commissioned in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov azad edilmiş ərazilərə gedib, yeni hərbi obyektlərin açılışında iştirak edib

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