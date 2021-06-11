На освобожденных территориях сдано в пользование до 60 воинских частей модульного типа

"По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на обеспечение войсковой службы воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях, и всестороннее обеспеч

"По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на обеспечение войсковой службы воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях, и всестороннее обеспечение военнослужащих, проходящих службу в этих воинских частях, улучшение их социально-бытовых условий".

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов, передает Report.

"На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях нашим военнослужащим уже переданы до 60 пунктов размещения модульного типа, состоящих из установок различного назначения и оснащенных современным оборудованием. Улучшены бытовые условия военнослужащих, проходящих службу в этих воинских частях, созданы более лучшие условия для их повседневной деятельности, а также ведения боевой и служебной деятельности", - сказал пресс-секретарь.