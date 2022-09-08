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На освобожденных территориях разминировано более 26 тыс. гектаров территории

На освобожденных территориях разминировано более 26 тыс. гектаров территории На освобожденных территориях Азербайджана на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 26 455 гектаров территории.
Армия
8 сентября 2022 г. 16:37
На освобожденных территориях разминировано более 26 тыс. гектаров территории

На освобожденных территориях Азербайджана на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 26 455 гектаров территории.

Об этом сообщили Report в Министерство обороны.

Было обнаружено и уничтожено 7 558 противопехотных мин, 2 342 противотанковые мины и 9 944 неразорвавшихся боеприпаса.

Отметим, что за последние 10 дней с уточненных позиций на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов были извлечены и обезврежены с соблюдением мер безопасности 72 противопехотные мины типа ПМН-Е и две противотанковые мины, произведенные в Армении в 2019 году.

В сентябре текущего года инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии на освобожденных территориях были обнаружены и уничтожены 73 противопехотные, 47 противотанковых мин и 8 неразорвавшихся боеприпасов, полностью очищено 273 га территории.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Ministry reveals number of mines found in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi azad edilmiş ərazilərdə aşkarladığı minaların sayını açıqlayıb

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