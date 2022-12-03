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На освобожденных территориях прошли встречи с военнослужащими

На освобожденных территориях прошли встречи с военнослужащими Министерство обороны совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями проводит мероприятия в целях пропаганды национально-духовных ценностей в Азербайджанской Армии и привития патриотизма личному составу.
Армия
3 декабря 2022 г. 11:56
На освобожденных территориях прошли встречи с военнослужащими

Министерство обороны совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями проводит мероприятия в целях пропаганды национально-духовных ценностей в Азербайджанской армии и патриотизма среди личного состава.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В соответствии с утвержденным планом совместных мероприятий на 2022 год с участием Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу МО, а также группы представителей Госкомитета на освобожденных от оккупации территориях были проведены встречи с военнослужащими.

Прошли беседы на темы "Сохранение национально-духовных ценностей на основе идеологии азербайджанства общенационального лидера Гейдара Алиева", "Роль ислама в воспитании молодежи", "Свобода совести в законодательстве Азербайджана и государственно-религиозные отношения", даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы.

Личному составу рассказали о роли национально-духовных ценностей в военно-патриотическом воспитании молодежи, защите ее от пагубных привычек и важности проводимых в этом направлении просветительских мероприятий.

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Версия на английском языке ФотоMeetings with Azerbaijani servicemen held in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə hərbçilərlə görüşlər keçirilib

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