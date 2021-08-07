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На освобожденных территориях действует хлебозавод для военнослужащих

На освобожденных территориях действует хлебозавод для военнослужащих По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается визит руководящего состава Министерства обороны в освобожденные от оккупации регионы.
Армия
7 августа 2021 г. 15:39
На освобожденных территориях действует хлебозавод для военнослужащих

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается визит руководящего состава Министерства обороны в освобожденные от оккупации регионы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Руководство министерства осмотрело хлебопекарный цех, строящийся на территории Кельбаджарского района, и поинтересовалось ходом строительства. Были даны соответствующие поручения для более качественного ведения строительных работ.

Затем министр обороны посетил хлебозавод на территории Лачынского района.

Министру было доложено, что завод ежедневно обеспечивает горячим, свежевыпеченным хлебом личный состав всех воинских частей, дислоцированных на территории.

Деятельность хлебозавода, оснащенного современным оборудованием, полностью автоматизирована. Процесс выпечки мучных изделий проводится с соблюдением правил гигиены.

В заключение министр обороны отметил, что работа по улучшению социально-бытовых условий личного состава будет продолжена и впредь.

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Версия на английском языке ФотоBread factory launched for servicemen in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə hərbçilər üçün çörək zavodu fəaliyyətə başlayıb

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