На освобожденных территориях Азербайджана продолжается служебно-боевая деятельность

Инженерные войска азербайджанской армии в координации с другими государственными ведомствами обеспечивают очистку от снега и поддержание в рабочем состоянии путей обеспечения наших подразделений, несущих службу в труднопроходимой местности и горных района

Инженерные войска азербайджанской армии в координации с другими государственными ведомствами обеспечивают очистку от снега и поддержание в рабочем состоянии путей обеспечения наших подразделений, несущих службу в труднопроходимой горной местности на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В целях поддержания высокого уровня служебно-боевой деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, при любых погодных условиях, а также обеспечения безопасного и бесперебойного движения колонн автомобильной и военной техники, продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.