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На освобожденных территориях Азербайджана продолжается служебно-боевая деятельность

На освобожденных территориях Азербайджана продолжается служебно-боевая деятельность Инженерные войска азербайджанской армии в координации с другими государственными ведомствами обеспечивают очистку от снега и поддержание в рабочем состоянии путей обеспечения наших подразделений, несущих службу в труднопроходимой местности и горных района
Армия
14 января 2024 г. 14:28
На освобожденных территориях Азербайджана продолжается служебно-боевая деятельность

Инженерные войска азербайджанской армии в координации с другими государственными ведомствами обеспечивают очистку от снега и поддержание в рабочем состоянии путей обеспечения наших подразделений, несущих службу в труднопроходимой горной местности на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В целях поддержания высокого уровня служебно-боевой деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, при любых погодных условиях, а также обеспечения безопасного и бесперебойного движения колонн автомобильной и военной техники, продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.

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