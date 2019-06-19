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На общевойсковом полигоне проведены учения - ВИДЕО

На общевойсковом полигоне проведены учения

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, на общевойсковом полигоне проведены учения одного из воинских объединений.

Как сообщили Report в министерстве обороны, учения были проведены с целью усовершенствования навыков управления войсками, повышения уровня боевого слаживания подразделений, планирования действий в ходе проведения тактических операций, организации взаимодействия с видами войск во время управления подразделениями и отработки других вопросов.

Силы и средства, задействованные в учениях, выполнили поставленные задачи. Мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые, подразделения, а также средства противовоздушной обороны провели боевые стрельбы.

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