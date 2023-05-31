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На общевойсковом полигоне азербайджанской армии прошли тактические учения с боевой стрельбой

На общевойсковом полигоне азербайджанской армии прошли тактические учения с боевой стрельбой Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, на общевойсковом полигоне прошли тактические учения с боевой стрельбой Н-ской воинской части.
Армия
31 мая 2023 г. 10:44
На общевойсковом полигоне азербайджанской армии прошли тактические учения с боевой стрельбой

Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, на общевойсковом полигоне прошли тактические учения с боевой стрельбой Н-ской воинской части.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, действия подразделений по выполнению задач были уточнены на карте, заслушаны доклады о принятых командирами решениях.

Подразделения выполнили тактические перемещения различными способами, продвигаясь в направлении территории вероятного совершения условным противником провокации, выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия.

В ходе тактических учений с боевой стрельбой мотострелковые части успешно выполнили поставленные задачи по обнаружению и обезвреживанию целей условного противника.

Основное внимание при проведении учений было уделено дальнейшему повышению боеспособности подразделений, в том числе развитию полевых и практических навыков личного состава.

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Версия на английском языке Live-fire tactical exercises held in Azerbaijan Army military units
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun ümumqoşun poliqonunda döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib

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