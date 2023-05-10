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На международных учениях "Анатолийский орёл – 2023" выполнены показательные полеты

На международных учениях "Анатолийский орёл – 2023" выполнены показательные полеты В ходе международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл-2023" в городе Конья Турецкой Республики выполнены очередные задачи.
Армия
10 мая 2023 г. 21:57
На международных учениях Анатолийский орёл – 2023 выполнены показательные полеты

В ходе международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл-2023" в городе Конья Турецкой Республики выполнены очередные задачи.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, пилоты азербайджанских ВВС совершили совместные полеты с турецкими пилотами на штурмовике "Су-25" и двухместном учебно-боевом истребителе F-16, а также выполнили различные задачи в соответствии с планом.

В ходе учебных полетов были проверены знания и навыки наших пилотов по управлению самолетами типа F-16, а также общая подготовка лётного экипажа.

В учениях также принимали участие фотографы из Турции и зарубежных стран.

На аэродроме базирования фотографы ознакомились с авиационными средствами, участвующими в учениях, в том числе штурмовиками "Су-25", принадлежащими ВВС Азербайджана, и проследили за выполнением пилотами задач на взлетно-посадочной полосе с соблюдением правил безопасности.

В заключение были выполнены показательные полеты авиационных средств в сокращенных интервалах, авиагруппы "Соло тюрк" и "Турецкие звезды" ВВС Турции выполнили различные маневры.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Anadolu Qartalı - 2023” beynəlxalq təlimində nümunəvi uçuşlar icra olunub

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