Азербайджанские военные успешно выполнили задачи на учениях «Anatolian Phoenix-2022»

Успешно выполнены задачи, поставленные на международных поисково-спасательных учениях «Anatolian Phoenix-2022», проходящих в турецком городе Конья.

Успешно выполнены задачи, поставленные на международных поисково-спасательных учениях «Anatolian Phoenix-2022», проходящих в турецком городе Конья.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учений были произведены уточнения задач на карте, выполнены расчет мишеней, упражнения парашютной подготовки, тренировочные полеты на вертолетах и поисково-спасательные операции экипажей авиационных средств, потерпевших крушение в соответствии со сценарием.

Заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя».

Встретившись с военнослужащими ВВС Азербайджана, заместитель министра высоко оценил уровень профессионализма личного состава.