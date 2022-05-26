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Азербайджанские военные успешно выполнили задачи на учениях «Anatolian Phoenix-2022»

Азербайджанские военные успешно выполнили задачи на учениях «Anatolian Phoenix-2022» Успешно выполнены задачи, поставленные на международных поисково-спасательных учениях «Anatolian Phoenix-2022», проходящих в турецком городе Конья.
Армия
26 мая 2022 г. 09:40
Азербайджанские военные успешно выполнили задачи на учениях «Anatolian Phoenix-2022»

Успешно выполнены задачи, поставленные на международных поисково-спасательных учениях «Anatolian Phoenix-2022», проходящих в турецком городе Конья.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учений были произведены уточнения задач на карте, выполнены расчет мишеней, упражнения парашютной подготовки, тренировочные полеты на вертолетах и поисково-спасательные операции экипажей авиационных средств, потерпевших крушение в соответствии со сценарием.

Заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя».

Встретившись с военнослужащими ВВС Азербайджана, заместитель министра высоко оценил уровень профессионализма личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbi pilotları beynəlxalq təlimdə tapşırıqları icra edib

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