На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 10 ноября 2016 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении города Тертер планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов и Жири Аберле.