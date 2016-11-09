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    На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 10 ноября 2016 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении города Тертер планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов и Жири Аберле.

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