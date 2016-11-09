На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 10 ноября 2016 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении города Тертер планируется проведение очередного мониторинга.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов и Жири Аберле.
News DepartmentАвтор новости