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    На Кубани перезахоронили останки азербайджанского солдата

    Солдат Абдул Оруджалиев пал при защите хутора Нещадимовский в 1943 году

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ На Кубани перезахоронили останки азербайджанского солдата Абдула Оруджалиева, сражавшегося против фашистов в годы Второй мировой войны.

    Как сообщает Report, азербайджанский солдат был убит при защите хутора Нещадимовский в 1943 году.

    Сообщается, что после смерти солдата его похоронили местные жители, однако так как при солдате не было документов, могила осталась безымянной.

    В этом году поисковики отряда "Кубанский рубеж" установили данные погибшего. Было принято решение о перезахоронение его в братскую могилу на хуторском кладбище.

    При захоронении был дан оружейный салют. 

    В Азербайджан направили сообщение о захоронении Абдула Оруджалиева.

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