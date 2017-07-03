Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ На Кубани перезахоронили останки азербайджанского солдата Абдула Оруджалиева, сражавшегося против фашистов в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Report, азербайджанский солдат был убит при защите хутора Нещадимовский в 1943 году.

Сообщается, что после смерти солдата его похоронили местные жители, однако так как при солдате не было документов, могила осталась безымянной.

В этом году поисковики отряда "Кубанский рубеж" установили данные погибшего. Было принято решение о перезахоронение его в братскую могилу на хуторском кладбище.

При захоронении был дан оружейный салют.

В Азербайджан направили сообщение о захоронении Абдула Оруджалиева.