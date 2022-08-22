На конкурсе "Снайперский рубеж" выполнены очередные упражнения

Команды, участвующие в конкурсе "Снайперский рубеж", проводимом в рамках "Армейских международных игр-2022", выполнили очередные упражнения второго этапа.

Команды, участвующие в конкурсе "Снайперский рубеж", проводимом в рамках "Армейских международных игр-2022", выполнили очередные упражнения второго этапа.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

По условиям, снайперские пары сначала вели огонь из пистолетов по целям, расположенным на расстоянии до 25 метров, а затем из снайперских винтовок по специальным целям на расстоянии 800 метров.

В ходе очередного упражнения конкурса, проводимого в городе Йезд Исламской Республики Иран, азербайджанские военнослужащие умело справились с поставленными задачами, уничтожив три цели, расположенные на расстоянии 200-300 метров.