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На конкурсе "Снайперский рубеж" выполнены очередные упражнения

На конкурсе "Снайперский рубеж" выполнены очередные упражнения Команды, участвующие в конкурсе "Снайперский рубеж", проводимом в рамках "Армейских международных игр-2022", выполнили очередные упражнения второго этапа.
Армия
22 августа 2022 г. 11:55
На конкурсе Снайперский рубеж выполнены очередные упражнения

Команды, участвующие в конкурсе "Снайперский рубеж", проводимом в рамках "Армейских международных игр-2022", выполнили очередные упражнения второго этапа.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

По условиям, снайперские пары сначала вели огонь из пистолетов по целям, расположенным на расстоянии до 25 метров, а затем из снайперских винтовок по специальным целям на расстоянии 800 метров.

В ходе очередного упражнения конкурса, проводимого в городе Йезд Исламской Республики Иран, азербайджанские военнослужащие умело справились с поставленными задачами, уничтожив три цели, расположенные на расстоянии 200-300 метров.

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Версия на английском языке ФотоNext exercises fulfilled during “Sniper Frontier” contest
Версия на азербайджанском языке Фото“Snayper həddi” müsabiqəsində növbəti çalışmalar icra olunub

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