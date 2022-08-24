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На конкурсе "Снайперский рубеж" выполнены очередные упражнения

На конкурсе "Снайперский рубеж" выполнены очередные упражнения 19:03
Армия
24 августа 2022 г. 19:45
На конкурсе Снайперский рубеж выполнены очередные упражнения

Выполнены соответствующие упражнения второго этапа конкурса "Снайперский рубеж", проходящего в иранском городе Йезд в рамках "Армейских международных игр-2022".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с условиями упражнений, были уничтожены цели, расположенные на расстоянии 300-500 метров. Очередная снайперская пара, преодолев полосу препятствий, открыла огонь по 4 целям, расположенным на расстоянии 400-600 метров.

Снайперские пары точным огнем уничтожили пять неподвижных и движущихся целей, расположенных на расстоянии 150-200, 200-400 и 300-800 метров.

Затем состоялась жеребьевка третьего этапа с участием членов судейской комиссии.

Отметим, что по условиям третьего этапа снайперы будут состязаться в командном зачете.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Snayper həddi” müsabiqəsində növbəti çalışmalar yerinə yetirilib

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