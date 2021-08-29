На конкурсе "Кубок моря" выполнены задачи очередного этапа

Состоялся очередной этап конкурса "Кубок моря", проходящего в рамках "Армейских международных игр – 2021" в иранском городе Энзели

Состоялся очередной этап конкурса "Кубок моря", проходящего в рамках "Армейских международных игр – 2021" в иранском городе Энзели.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, на этапе конкурса "Морская подготовка" военные моряки выполнили задание "Постановка корабля на якорь и бочку".

Решением судейской комиссии на этом этапе первое место заняла команда России, набравшая 38 баллов, второе место было присуждено командам Казахстана и Ирана, набравшим по 36 баллов, а третьего места удостоилась команда ВМС Азербайджана с 32 баллами.

По общему количеству очков лидером конкурса является команда Ирана, в активе которой 94 балла. На втором месте Казахстан (85 баллов), на третьем - Россия (84 балла), а на четвертом - Азербайджан (80 баллов).