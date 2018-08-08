На конкурсе "Кубок моря-2018" проведены артиллерийские стрельбы - ВИДЕО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В ходе этапа "Выполнение артиллерийских стрельб" военные моряки стран, участвующих в международном конкурсе "Кубок моря-2018", выполнили задачи по "Стрельбе по плавающей мине" на полигоне боевой подготовки в Каспийском море.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На этом этапе корабли, находясь в движении, должны были поразить плавающую мину артиллерийским огнем. Стрельбы проводились из артиллерийских установок на расстоянии 200 метров. Международная судейская бригада провела оценку результатов по своевременному прибытию кораблей и уничтожению целей.

По результатам состязаний, команда России, набрав 40 баллов, заняла первое место, команда Азербайджана, набрав 38 баллов, заняла второе место, команда Казахстана, набрав 36 баллов, заняла третье место, а команда Ирана, набрав 20 баллов, заняла четвертое место.Сегодня планируется провести очередной этап соревнований.