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    На конкурсе "Кубок моря-2018" проведены артиллерийские стрельбы - ВИДЕО

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В ходе этапа "Выполнение артиллерийских стрельб" военные моряки стран, участвующих в международном конкурсе "Кубок моря-2018", выполнили задачи по "Стрельбе по плавающей мине" на полигоне боевой подготовки в Каспийском море.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    На этом этапе корабли, находясь в движении, должны были поразить плавающую мину артиллерийским огнем. Стрельбы проводились из артиллерийских установок на расстоянии 200 метров. Международная судейская бригада провела оценку результатов по своевременному прибытию кораблей и уничтожению целей.

    По результатам состязаний, команда России, набрав 40 баллов, заняла первое место, команда Азербайджана, набрав 38 баллов, заняла второе место, команда Казахстана, набрав 36 баллов, заняла третье место, а команда Ирана, набрав 20 баллов, заняла четвертое место.Сегодня планируется провести очередной этап соревнований.

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