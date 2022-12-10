На коллегии Минобороны Азербайджана поручено усилить контроль на территории временного размещения российских миротворцев

На заседании коллегии министерства обороны Азербайджана даны поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого

На заседании коллегии министерства обороны Азербайджана даны поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском районах, а также на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента.

Напомним, что 10 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии министерства обороны по итогам 2022 года.

В заседании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства, посредством видеосвязи к работе заседания были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также начальники учебных заведений специального назначения.