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На коллегии Минобороны Азербайджана поручено усилить контроль на территории временного размещения российских миротворцев

На коллегии Минобороны Азербайджана поручено усилить контроль на территории временного размещения российских миротворцев На заседании коллегии министерства обороны Азербайджана даны поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого
Армия
10 декабря 2022 г. 13:56
На коллегии Минобороны Азербайджана поручено усилить контроль на территории временного размещения российских миротворцев

На заседании коллегии министерства обороны Азербайджана даны поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском районах, а также на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента.

Напомним, что 10 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии министерства обороны по итогам 2022 года.

В заседании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства, посредством видеосвязи к работе заседания были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также начальники учебных заведений специального назначения.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində nəzarətin daha da gücləndirilməsi tapşırığı verilib

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