О нас

На кладбище в селе Агдабан обнаружен заминированный участок

На кладбище в селе Агдабан обнаружен заминированный участок В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района был обнаружен заминированный участок.
Армия
5 апреля 2024 г. 15:04
На кладбище в селе Агдабан обнаружен заминированный участок

В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района был обнаружен заминированный участок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Было установлено, что противопехотные мины типа "ПОМЗ-2М" были заложены на этом участке методом проволочной растяжки.

Мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.

"Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории.

Продолжается деятельность по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - заявили в Минобороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minefield discovered in cemetery of Kalbajar’s Agdaban village
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərin Ağdaban kəndinin qəbiristanlığında minalanmış sahə aşkarlanıb

Другие новости из категории

В воинских частях армии Азербайджана прошли заседания по итогам первого квартала
ФотоВ воинских частях армии Азербайджана прошли заседания по итогам первого квартала
5 апреля 2024 г. 10:23
Минобороны: В рядах армии прошли мероприятия по случаю годовщины апрельских боев
ФотоМинобороны: В рядах армии прошли мероприятия по случаю годовщины апрельских боев
4 апреля 2024 г. 18:56
Председатель ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 116 574 мин и боеприпасов
Председатель ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 116 574 мин и боеприпасов
4 апреля 2024 г. 15:16
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан проведут совместные учения
ФотоАзербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан проведут совместные учения
4 апреля 2024 г. 12:50
Минобороны: Боевое дежурство в армии организовано на высоком уровне
ФотоМинобороны: Боевое дежурство в армии организовано на высоком уровне
4 апреля 2024 г. 11:15
В Н-ской воинской части состоялась встреча с военнослужащими и гражданскими служащими
В Н-ской воинской части состоялась встреча с военнослужащими и гражданскими служащими
3 апреля 2024 г. 19:25
ВМС Азербайджана будут адаптированы к турецкой модели
ВМС Азербайджана будут адаптированы к турецкой модели
3 апреля 2024 г. 18:41
Министр обороны Азербайджана встретился с председателем Комитета Администрации Президента Турции
ФотоМинистр обороны Азербайджана встретился с председателем Комитета Администрации Президента Турции
2 апреля 2024 г. 16:53
Спецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов
ФотоСпецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов
2 апреля 2024 г. 10:24
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
2 апреля 2024 г. 08:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi