На кладбище в селе Агдабан обнаружен заминированный участок

В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района был обнаружен заминированный участок.

В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района был обнаружен заминированный участок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Было установлено, что противопехотные мины типа "ПОМЗ-2М" были заложены на этом участке методом проволочной растяжки.

Мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.

"Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории.

Продолжается деятельность по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - заявили в Минобороны.