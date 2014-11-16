На Каспии уничтожены условные корабли противника

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, продолжаются оперативно-тактические учения с участием состава Военно-морских сил (ВМС), частей и подразделений Военно-воздушных сил (ВВС), сил Противовоздушной обороны (ПВО), Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, учения, начавшиеся 13-го ноября проводятся под руководством министра обороны АР, генерал-полковника Закира Гасанова и первого заместителя министра - начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова.

На первом этапе учений были успешно отработаны задачи по привелению в полную боевую готовноть сил и средств ВМС, их выдвижению в район концентрации организации охраны и защиты основных базовых пунктов. Вместе с тем была завершена копмлектация личного состава и вооружения.

На втором этапе учений, в штабе ВМС было отработано планирование операций по защите и охране объектов нефте-газовой инфраструктуры азербайджанского сектора Каспийского моря, для чего была налажена тесная координация с силами ВВС, Государственной пограничной службы и МЧС республики.

На третьем этапе, при поддержке боевой авиации были отработаны навыки выявления и уничтожения кораблей противника и террористическо-диверсионных групп.

В рамках учений производились стрельбы из всех видов привлеченного вооружения.

Активная фаза учений предпогала также уничтожение базы, захваченной террористами, освобождение захваченных в заложники членов команды кораблей, организацию универсальной защиты при движении, мониторинг трубопроводов, уничтожение кораблей противника, отработку навыков маневрирования кораблей в строю и т.д.