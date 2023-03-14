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На ирано-азербайджанской границе проведена операция, есть задержанные

На ирано-азербайджанской границе проведена операция, есть задержанные В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудники пограничных отрядов “Гёйтепе” и “Лянкяран” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабандный ввоз 24,13 кг наркотических средств из Ирана в
Армия
14 марта 2023 г. 13:25
На ирано-азербайджанской границе проведена операция, есть задержанные

В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудники пограничных отрядов “Гёйтепе” и “Лянкяран” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабандный ввоз 24,13 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Было отмечено, что 13 марта в 21:55 на территории пограничной заставы пограничного отряда пограничных войск Службы “Гейтепе”, расположенной вблизи села Деман Ярдымлинского района, при попытке нарушить государственную границу был задержан гражданин Азербайджана Дадашов Новруз Ибрагим оглу.

При осмотре задержанного было обнаружено и изъято 5,98 кг наркотических средств.

Кроме того, 14 марта в 05:30 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Лянкяран", расположенной вблизи села Арчан Астаринского района, пограничный наряд зафиксировал нарушение неизвестными лицами государственной границы в направлении из Ирана в Азербайджан.

В результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны жители города Баку Гасанов Кямиль Ильяс оглу и Мирзоев Новруз Тофиг оглу, которые пытались скрыться с территории на автомобиле Mitsubishi с государственным номерным знаком 99-DK-727.

Во время осмотра автомобиля было обнаружено и изъято 2 упаковки наркотических средств общим весом 18,15 кг.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran-Azərbaycan sərhədində əməliyyat keçirilib, saxlanılanlar var

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