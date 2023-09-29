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На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов

На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов В Карабахском регионе проведен осмотр нескольких покинутых объектов, длительное время функционировавших как заводы.
Армия
29 сентября 2023 г. 11:53
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов

В Карабахском регионе проведен осмотр нескольких покинутых объектов, длительное время функционировавших как заводы.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе осмотра на территории заводов и в хранилищах было обнаружено большое количество боевой техники, стрелкового оружия различного назначения, ящиков с минометными снарядами и других боевых средств.

Отметим, что после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджана, было установлено, что несколько гражданских объектов в Карабахском регионе долгое время использовались в военных целях.

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Версия на английском языке Large amount of ammunition detected at civilian facilities in Karabakh region seized
Версия на азербайджанском языке Qarabağda mülki obyektlərdə aşkarlanan külli miqdarda silah-sursat müsadirə edilib

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