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На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска

На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска Вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и а
Армия
23 апреля 2023 г. 14:48
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска

Вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачын-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечено, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ilə sərhəddə, Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd-buraxılış məntəqəsi qurulub

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