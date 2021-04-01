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На границе с Арменией начала действовать новая воинская часть

На границе с Арменией начала действовать новая воинская часть Азербайджанские пограничники достойно справятся и с задачей обеспечения неприкосновенности наших священных границ
Армия
1 апреля 2021 г. 14:57
На границе с Арменией начала действовать новая воинская часть
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После обеспечения территориальной целостности Азербайджанской Республики и освобождения от оккупации государственных границ с Республикой Армения, по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на этих территориях продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры пограничной обороны и охраны.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 1 апреля на территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией начала свою служебно-боевую деятельность новая воинская часть.

На церемонии, организованной в связи с этим, первый заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Рашад Садыгов передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

В выступлении было отмечено, что азербайджанские пограничники с честью участвовали в достижении исторической победы над врагом в Отечественной войне и выполняли поставленные перед ними боевые задачи на самом высоком уровне.

Была выражена уверенность в том, что азербайджанские пограничники, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, достойно справятся и с задачей обеспечения неприкосновенности наших священных границ, освобожденных от вражеских захватчиков.

В конце мероприятия были награждены военнослужащие, показавшие высокие результаты в своей служебной деятельности.

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