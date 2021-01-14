На "горячую линию" Минобороны в прошлом году поступило более 15 тыс. обращений

Продолжает действовать "горячая линия", созданная в Министерстве обороны в целях приема обращений, установления прямой связи с гражданами и быстрого ответа на интересующие их вопросы.

Продолжает действовать "горячая линия", созданная в Министерстве обороны в целях приема обращений, установления прямой связи с гражданами и быстрого ответа на интересующие их вопросы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В сообщении министерства отмечается, что в течение 2020 года на "горячую линию" Министерства обороны поступило 15 206 обращений, на 9 925 из которых были даны ответы в устной форме, а для решения 5 281 обращения незамедлительно были направлены запросы в соответствующие структуры министерства.

Только с 27 сентября 2020 года по 10 января 2021 года от граждан поступило 5 465 обращений, на 2 269 из которых были даны ответы в устной форме, а 3 196 были зарегистрированы и отправлены в соответствующие структуры министерства в целях рассмотрения и ответа на них в соответствующем порядке.

Отметим, что обращения, поступившие в период Отечественной войны, в основном были связаны с поддержанием связи родителей со своими детьми, проходящими службу (971 обращение), получением информации о павших шехидами и пропавших без вести военнослужащих (742 обращения), оказанием помощи семьям военнослужащих (449 обращений) и добровольным отправлением на войну (386 обращений).

Прочие обращения, связанные с семейно-бытовыми и социальными вопросами, также были зарегистрированы и направлены в соответствующие структуры министерства для их решения.