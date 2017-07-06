На дороге Горадиз-Баку обнаружены осколки разорвавшейся ракеты "Град"

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело операцию расчистки на территории села Араз Яглывенд Физулинского района.

Как сообщили Report в ANAMA, 6 июля в 14:56 из службы "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация о том, что на территории физулинского села Араз Яглывенд обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

На основе информации на территорию незамедлительно была направлена специальная мобильная оперативная группа агентства.

Специалисты агентства произвели осмотр территории на пролегающем через село отрезке дороги Горадиз-Баку. В результате проведенной операции были обнаружены и изъяты осколки разорвавшейся ракеты "Град" (9M22U).

Была осмотрена территория в 600 кв метров вокруг разорвавшейся ракеты. Опасных предметов или же устройств обнаружено не было.