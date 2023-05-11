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В "Дне высокопоставленного наблюдателя" был продемонстрирован испытательный запуск новой ракеты

В "Дне высокопоставленного наблюдателя" был продемонстрирован испытательный запуск новой ракеты В завершении "Дня высокопоставленного наблюдателя» был продемонстрирован испытательный запуск новой ракеты, установленной на модернизированном штурмовике "Су-25".
Армия
11 мая 2023 г. 22:26
В Дне высокопоставленного наблюдателя был продемонстрирован испытательный запуск новой ракеты

В завершении "Дня высокопоставленного наблюдателя" был продемонстрирован испытательный запуск новой ракеты, установленной на модернизированном штурмовике "Су-25".

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В ходе запуска намеченная цель была уничтожена с высокой точностью с расстояния 25 километров", - говорится в сообщении.

Отметим, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующего ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров, находятся по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с визитом в братской стране.

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Версия на азербайджанском языке “Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü”ndə yeni raketin sınaq atışı nümayiş etdirilib

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