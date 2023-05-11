В "Дне высокопоставленного наблюдателя" был продемонстрирован испытательный запуск новой ракеты

В завершении "Дня высокопоставленного наблюдателя» был продемонстрирован испытательный запуск новой ракеты, установленной на модернизированном штурмовике "Су-25".

В завершении "Дня высокопоставленного наблюдателя" был продемонстрирован испытательный запуск новой ракеты, установленной на модернизированном штурмовике "Су-25".

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В ходе запуска намеченная цель была уничтожена с высокой точностью с расстояния 25 километров", - говорится в сообщении.

Отметим, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующего ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров, находятся по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с визитом в братской стране.