ГПС: На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент

2 октября в 00:13 вблизи села Амирзеитли Бейлаганского района на служебной территории пограничной заставы погранотряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы пограннарядом было обнаружено нарушение госграницы тремя неизвестными.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

ГПС продолжает меры по надежному обеспечению защиты госграницы.

Так, погранзастава была поднята по команде "К оружию", служебная территория полностью перекрыта. Пограннаряд отдал приказ остановиться и начал преследование нарушителей. Был открыт предупредительный огонь в воздух. Однако нарушители границы не подчинились приказу, открыли огонь из огнестрельного оружия по пограннаряду, угрожая жизни пограничников, один нарушитель границы бросил имевшуюся при нем сумку, пытаясь убежать в сторону Ирана, остальные – в ином направлении.

В соответствии с требованиями закона "О госгранице" пограннаряды применили оружие, и все три нарушителя границы погибли на месте происшествия от полученных пулевых ранений.

При осмотре обезвреженных нарушителей границы и места происшествия в черном чемодане были обнаружены различные наркотические вещества общим весом 15 кг, одно ружье со спиленным дулом, патроны и гильзы.

Сразу после инцидента замначальника ГПС командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Аскер Халилов был командирован на территорию, осмотрел место происшествия, отдал необходимые поручения для установления личностей нарушителей границы и продолжения оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время пограничными войсками ГПС и сотрудниками Физулинской военной прокуратуры осуществляются необходимые оперативно-следственные мероприятия в связи с инцидентом.