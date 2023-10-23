На азербайджано-турецких совместных учениях обезврежена диверсионная группа условного противника

Продолжаются азербайджано-турецкие совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023", проводимые в различных направлениях Азербайджана, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

Продолжаются азербайджано-турецкие совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023", проводимые в различных направлениях Азербайджана, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

С участием Сухопутных войск азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии, ВВС, Ракетно-артиллерийских войск, Инженерных войск, Сил специального назначения, а также спецназа ВМС и представителей соответствующих видов войск Вооруженных сил Турции состоялся очередной этап совместных учений.

В соответствии с планом были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника точными огневыми ударами, обезвреживанию диверсионной группы в глубине оперативного района и освобождению заложников.

Привлеченные к учениям военнослужащие двух братских стран продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении всех поставленных задач.