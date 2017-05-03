 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На азербайджано-турецких совместных учениях были выполнены различные боевые элементы - ВИДЕО

    Учения продлятся до 5-го мая
    © Mod.gov.az

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Подразделениями, привлеченными на совместные учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции, на очередном этапе в условиях взаимной согласованности были выполнены различные боевые элементы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Отметим, что в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1-го мая начались совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран.
    Целью учений является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции.
    На совместные учения привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

    Учения продлятся до 5-го мая.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi