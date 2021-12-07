На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики продолжает предпринимать решительные меры по обеспечению надежной охраны государственной границы.

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики продолжает предпринимать решительные меры по обеспечению надежной охраны государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, 7 декабря около 16:00 часов пограничники выявили на служебной территории заставы пограничного отряда "Гейтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы близ села Дашкенд Ярдымлинского района факт нарушения государственной границы двумя неизвестными лицами из Исламской Республики Иран.

Пограничная застава была поднята по команде "К оружию“, пограничный наряд отдал приказ ”Стоять" и открыл предупредительный огонь в воздух. Однако нарушители границы не подчинились приказу, открыли огонь из огнестрельного оружия по пограничному наряду и, бросив 2 свертка, попытались сбежать.

В соответствии с требованиями закона "О государственной границе Азербайджанской Республики" пограничники применили оружие, один из нарушителей был ликвидирован. Его личность устанавливается.

Проводятся мероприятия по розыску другого нарушителя границы.

На месте происшествия в 2 упаковках было обнаружено 4 270 пачек сигарет марок “Marlboro”, “Kent”, “More”.

Иранская сторона была поставлена в известность.

Руководящие офицеры ГПС командированы на место происшествия.