На азербайджано-армянской границе начала действовать новая воинская часть

После того, как под командованием победоносного Верховного главнокомандующего президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева была одержана славная победа в Отечественной войне, обеспечена территориальная целостность нашего государства и освобождена

После того, как под командованием победоносного Верховного главнокомандующего президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева была одержана славная победа в Отечественной войне, обеспечена территориальная целостность нашего государства и освобождена от оккупации территория страны, в том числе и государственная граница с Республикой Армения, на этих территориях по поручению главы государства продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 12 марта на территории Зангиланского района на государственной границе с Арменией начала служебно-боевую деятельность новая воинская часть - пограничная комендантура.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с началом деятельности новой воинской части.