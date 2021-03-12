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На азербайджано-армянской границе начала действовать новая воинская часть

На азербайджано-армянской границе начала действовать новая воинская часть После того, как под командованием победоносного Верховного главнокомандующего президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева была одержана славная победа в Отечественной войне, обеспечена территориальная целостность нашего государства и освобождена
Армия
12 марта 2021 г. 19:04
На азербайджано-армянской границе начала действовать новая воинская часть

После того, как под командованием победоносного Верховного главнокомандующего президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева была одержана славная победа в Отечественной войне, обеспечена территориальная целостность нашего государства и освобождена от оккупации территория страны, в том числе и государственная граница с Республикой Армения, на этих территориях по поручению главы государства продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 12 марта на территории Зангиланского района на государственной границе с Арменией начала служебно-боевую деятельность новая воинская часть - пограничная комендантура.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с началом деятельности новой воинской части.

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