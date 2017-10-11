На азербайджано-армянской государственной границе будет проведен очередной мониторинг

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 октября 2017-го года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.