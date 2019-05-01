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На авиабазе ВВС Азербайджана проведено командно-штабное учение - ВИДЕО

На авиабазе ВВС Азербайджана проведено командно-штабное учение - ВИДЕО

В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проведено командно-штабное учение.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе учений авиационные средства во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны выполнили тактические эпизоды по защите группировок войск от ударов с воздуха, уничтожению воздушных целей, командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника.

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