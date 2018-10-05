На административной территории филиала БГУ обнаружен снаряд

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Газахском районе обнаружен снаряд.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территории Азербайджана (АНАМА), 5 октября в 12:52 из колл-центра "102" МВД и в 12:59 из центра Управления в кризисных ситуациях МЧС в Агентство поступила информация об обнаружении на административной территории Газахского филиала Бакинского государственного университета 1 неразорвавшегося военного боеприпаса.

Согласно информации, мобильная оперативная группа Агентства и сотрудники отделения полиции Газахского района сразу были отправлены на место происшествия.

Сотрудниками агентства и отделения полиции Газахского района был проведен осмотр указанной территории, в результате скорой неотложной поисковой операции был найден один 76-миллиметровый снаряд (BR-350). Снаряд был доставлен на центральный участок по уничтожению при агентстве.

Вокруг участка, где был обнаружен снаряд, на площади в 150 кв. м был проведен наземный осмотр. Опасных предметов и устройств обнаружено не было.