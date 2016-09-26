На ADEX-2016 в Баку будут представлены новейшие разработки российских боевых и гражданских вертолетов

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Холдинг "Вертолеты России" покажет новейшие разработки и серийные модели боевых и гражданских вертолетов на выставке ADEX-2016 в Баку, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках мероприятия "Вертолеты России" покажут актуальный модельный ряд гражданских и военных вертолетов, а также презентуют свои новейшие разработки. Зрители смогут ознакомиться с моделями вертолетов Ми-38 в транспортно-пассажирском исполнении, Ми-28НЭ, а также Ка-52 "Аллигатор", — говорится в сообщении холдинга.

Как отметил заместитель генерального директора холдинга Игорь Чечиков, Азербайджан традиционно является одним из важнейших партнеров "Вертолетов России". По словам Чечикова, холдинг предлагает своим партнерам самые передовые разработки и самые новейшие вертолеты, а также готов обеспечить своевременное послепродажное обслуживание и модернизацию уже имеющейся техники.

Специалисты холдинга планируют провести переговоры с традиционными и потенциальными заказчиками вертолетной техники и сервисных услуг, а также подписать ряд документов, которые позволят значительно расширить сотрудничество с ведомствами Азербайджана.

Вторая Азербайджанская международная выставка оборонной промышленности ADEX-2016 пройдет с 27 по 30 сентября, в этом году в ней участвуют более 200 компаний из более чем 30 стран мира.