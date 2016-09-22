На "ADEX 2016" Азербайджан представит новую оборонную продукцию

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 27-30 сентября в Бакинском Экспо-центре пройдет II Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX 2016".

Как сообщает Report, заместитель министра оборонной промышленности Яхъя Мусаев сказал, что на нынешней выставке примут участие 216 компаний из 34 стран мира и 25 официальных представителей 19-ти стран: "В рамках выставки на азербайджанском павильоне представят национальный оборонный комплекс страны. Принадлежащие министерству предприятия продемонстрируют свою продукцию и образцы боеприпасов".

По его словам, количество местных экспонатов на нынешней выставке возросло: "На выставке примут активное участие министерство оборонной промышленности, действующие при министерстве структуры и заводы, а также министерство обороны и агентство АНАМА. В рамках мероприятия планируется также демонстрация новой продукции министерства обороны Азербайджана".

Отметим, что выставка проходит по инициативе министерства оборонной промышленности при поддержке министерства обороны. В этом году ее посетят министр, возглавляемая руководителями военных управлений официальная делегация в составе 25-ти человек, представители соответствующих структур Турции, России, Израиля, Пакистана, Ирана и других стран.

Впервые здесь примут участие делегации из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Сербии.

Здесь также впервые представят проект сервисного центра по услугам и техосмотру бронетехники.