МВД: Наши сотрудники стоят на страже закона на освобожденных территориях

Наши полицейские, всегда бдительно несущие службу, стоят на страже закона на освобожденных территориях Азербайджана.

Наши полицейские, всегда бдительно несущие службу, стоят на страже закона на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеоролике, повествующем о деятельности военнослужащих и сотрудников полиции Министерства внутренних дел (МВД) в период 44-дневной Отечественной войны и в послевоенный период.

Видеоролик посвящен 8 ноября - Дню Победы.

В 44-дневной Отечественной войне, завершившейся грандиозной победой Вооруженных сил под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, военнослужащие МВД проявили особое мужество и героизм. Среди первых, кто ступил на наши освобожденные районы и села был и личный состав МВД.

66 сотрудников МВД стали шехидами, 346 военнослужащих получили ранения, четверо удостоены звания Героя Отечественной войны. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев также высоко оценил мужество сотрудников полиции и военнослужащих Министерства внутренних дел в победе в Отечественной войне. Среди награжденных высокими государственными наградами были также сотрудники полиции и военнослужащие Министерства внутренних дел".