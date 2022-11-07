МВД: Наши сотрудники стоят на страже закона на освобожденных территориях

Наши полицейские, всегда бдительно несущие службу, стоят на страже закона на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в видеоролике, повествующем о деятельности военнослужащих и сотрудников полиции Министерства внутренних дел (МВД) в период 44-дневной Отечественной войны и в послевоенный период.
Видеоролик посвящен 8 ноября - Дню Победы.
В 44-дневной Отечественной войне, завершившейся грандиозной победой Вооруженных сил под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, военнослужащие МВД проявили особое мужество и героизм. Среди первых, кто ступил на наши освобожденные районы и села был и личный состав МВД.
66 сотрудников МВД стали шехидами, 346 военнослужащих получили ранения, четверо удостоены звания Героя Отечественной войны. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев также высоко оценил мужество сотрудников полиции и военнослужащих Министерства внутренних дел в победе в Отечественной войне. Среди награжденных высокими государственными наградами были также сотрудники полиции и военнослужащие Министерства внутренних дел".