О нас

МВД: Наши сотрудники стоят на страже закона на освобожденных территориях

МВД: Наши сотрудники стоят на страже закона на освобожденных территориях Наши полицейские, всегда бдительно несущие службу, стоят на страже закона на освобожденных территориях Азербайджана.
Армия
7 ноября 2022 г. 11:12
МВД: Наши сотрудники стоят на страже закона на освобожденных территориях

Наши полицейские, всегда бдительно несущие службу, стоят на страже закона на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеоролике, повествующем о деятельности военнослужащих и сотрудников полиции Министерства внутренних дел (МВД) в период 44-дневной Отечественной войны и в послевоенный период.

Видеоролик посвящен 8 ноября - Дню Победы.

В 44-дневной Отечественной войне, завершившейся грандиозной победой Вооруженных сил под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, военнослужащие МВД проявили особое мужество и героизм. Среди первых, кто ступил на наши освобожденные районы и села был и личный состав МВД.

66 сотрудников МВД стали шехидами, 346 военнослужащих получили ранения, четверо удостоены звания Героя Отечественной войны. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев также высоко оценил мужество сотрудников полиции и военнослужащих Министерства внутренних дел в победе в Отечественной войне. Среди награжденных высокими государственными наградами были также сотрудники полиции и военнослужащие Министерства внутренних дел".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN: "Daim ayıq-sayıq xidmətdə olan polislərimiz azad edilən torpaqlarda qanun keşiyindədir"

Самое читаемое

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
2 ноября 2022 г. 01:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi