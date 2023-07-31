Может ли война в Украине закончиться в этом году? - МНЕНИЕ

Полномасштабная война России в Украине переходит в более ожесточенную фазу. Война лишила миллионы людей в Украине крова и работы, часть территории страны оккупирована. В эти дни ряд представителей международных и местных СМИ заявили, что Запад верит в то,

Полномасштабная война России в Украине переходит в более ожесточенную фазу. Война лишила миллионы людей в Украине крова и работы, часть территории страны оккупирована. В эти дни ряд представителей международных и местных СМИ заявили, что Запад верит в то, что война, наконец, закончится в этом году. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский также объявил о переходе армии в более интенсивное и оперативное контрнаступление.

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук сообщил восточноевропейскому бюро Report, что в последнее время действительно вооруженные силы его страны достигли успехов:

"Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но контратака продолжается. Я уверен, что результат будет зависеть от трех факторов - наличия оружия, личного состава и боевого духа. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать совета относительно того, в каком направлении двигаться и как освободить наши территории. Мы имеем полное право освободиться от российских захватчиков на территории Украины, освободить каждую область, каждое село. Мы не можем сказать, завершатся ли боевые действия до конца года. Конечно, мы хотели бы быстрого завершения боевых действий. Было бы намного лучше завершить войну осенью, чем к концу года. Потому что в таком случае мы спасем человеческие жизни, быстрее вернем всех военнопленных, а также лиц, насильно вывезенных из Украины в Россию, в том числе наших детей.

В любом случае нам нужны стабильные запасы оружия, наличие боевого снаряжения и, конечно же, позитивный настрой. А моральный дух военнослужащих настроен на освобождение оккупированных территорий Украины и возвращение домой каждого украинца", - добавил он.